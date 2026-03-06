МВнР: За три дни са евакуирани над 1000 български граждани, въздушното пространство на ОАЕ е отворено

Снимка: Пиксабей, илюстративна

„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни извършват евакуация с търговски полети. Това позволява на операторите да действат. Усилията на правителството по извеждане на българските граждани продължават. За нас това е реална операция „Искрена грижа“. Търсим съдействие от всички авиационни оператори". Това каза зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг пред журналисти.

Той отбеляза още, че външният министър Надежда Нейнски е в контакт с всички външни министри в региона, за да се окаже съдействия, когато трябват разрешения за полети.

„България е втората страна от ЕС, която успя да изкара над 1 000 души от ОАЕ за три дни, обяви Ирена Димитрова, директор Дирекция „Ситуационен център“. „Оказали сме евакуация на над 300 души – български граждани, в различни точки, които са свързани с този регион. От тях 130 със самолети и 170 по сухопътен начин“, добави тя.

„В постоянна координация сме с Министерство на туризма, на Министерство на транспорта. От вчера има представители на Министерство на туризма, които работят с нас, за да ни помагат за списъците за полетите, защото има дублажи, много хора, които са се записали на различни места и вече са се прибрали в България.

В момента стиковаме всички данни на хората, които са се прибрали, за да направим равносметка на тези, които са останали на място и вече да се организират допълнителни начини, по които да се придвижат,“ посочи още Димитрова.

И допълни: „Ще помогнем на абсолютно всички, които са в бедствие. Малко търпение да има. Такава ситуация не е имало, не само за България, но и за останалите страни“.

От Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поясниха, че днес лети поредния чартър за Дубай, който ще докара над 300 пътници, .

„Утре предстои още един полет от Дубай. Направена е уговорка за полети за прибиране на български туристи от Малдивите. В момента остават затворени летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт – където също има български граждани. В готовност сме да организираме чартър от съседно летище“, каза още Анелия Маринова.

Зам.-министър Шаламанов посочи още, че успешно са евакуирани 10 българи от Иран, посочва Евроком. „Персоналът на посолството ни в Техеран е успешно евакуиран през границата с Азербайджан. Това е един сигурен знак, че в Иран няма враждебно отношение към България", добави той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!