МВнР има план за евакуация на българи при война в Украйна

Снимка Фейсбук, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

"Петел" следи какво предприема външното ни министерство спрямо българите, които се намират в Украйна.

„В Министерството на външните работи няма постъпили искания от български граждани, които искат да бъдат евакуирани. Близо 40 души са се регистрирали на интернет платформата във външно министерство, като са оставили актуални телефони и къде точно се намират, като локация в Украйна, за да имаме директен контакт с тях“.

Това заявява Митко Димитров, директор на пресслужбата на външно министерство, пред БГНЕС. Той отправя призив българите да напуснат територията на Украйна с наличните транспортни средства.

„Външният министър Теодора Генчовска е сформирала кризисен щаб, който следи ситуацията в и около Украйна и ако се наложи ще започнем евакуация на български граждани. Искам още веднъж да приканим българските граждани, които се намират на територията на Украйна да напуснат страната, българските граждани да не пътуват към Украйна. Надявам се, че дипломатическите усилия ще доведат до деескалация на напрежението, това е в интерес на абсолютно всички“, каза Димитров.

Има план за евакуация на българи при евентуална война, но той е обект от секретен вид и не може да бъде разкрит на този етап.

„Ако се случи ескалация на напрежението, ние моментално ще въведем протокола за евакуиране, но поради съображения за сигурност не мога ви кажа какви ще бъдат нашите действия“, добави Димитров.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg