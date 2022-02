МВнР към българите: Напуснете веднага Украйна

Снимка Фейсбук, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

Външното ни министерство отправи ясно послание към всички българи.

От Министерството на външните работи на България призовават да не се пътува до Украйна, а също и българските граждани, които се намират на територията на Украйна, да предприемат мерки за напускане на страната.

"Предвид усложняващата се обстановка в и около Украйна, призоваваме нашите сънародници да се въздържат от всякакви пътувания до страната. Приканваме българските граждани, които се намират на територията на Украйна, да предприемат мерки за напускане на страната с наличните към момента транспортни средства", информираха от МВнР, цитирано от vesti.bg.

От МВнР препоръчват на всички наши сънародници, пребиваващи временно или постоянно в Украйна, да се регистрират за услугата „Пътувам за…“ на интернет страницата - https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/ukraine#travel-registration-form.



При нужда от съдействие българските граждани в Украйна могат да се обръщат към:



1. Българското посолство в Киев на следните телефонни номера: +380 44 235 4389; +380 44 235 2202, както и на дежурни телефонни номера в извънработно време: +380 44 246 7237, +380 44 246 7672,

2. Генералното консулство в Одеса на следните телефонни номера: +380 48 7466 554; +380 48 746 65 58 ; +380 48 746 63 75, както и на дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +380 68 293 0048.

3. Сигнали могат да се подават и на имейл адресите на мисиите ни в Украйна: Embassy.Kiev@mfa.bg; Consulate.Odessa@mfa.bg.



Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

И други страни призоваха гражданите си да напуснат Украйна:

Шведското правителство призова гражданите си да напуснат Украйна възможно най-скоро заради "променящата се обстановка в областта на сигурността", предаде Ройтерс. По данни на шведското посолство в Киев в Украйна се намират около 200 - 300 шведи, предаде БТА.

Да напуснат Украйна прикани сънародниците си и италианското външно министерство, предаде ДПА. Ведомството уточнява, че италианското посолство в Киев ще продължи да работи, но персоналът, който не изпълнява първостепенни задачи, ще се прибере в Италия.

И нидерландският външен министър Вопке Хукстра призова съгражданите си да напуснат Украйна и предупреди да не се пътува дотам.

Литва също каза на гражданите си да обмислят напускане на Украйна. Същия апел отправи Йордания, а Саудитска Арабия помоли гражданите си, намиращи се в Украйна, бързо да се свържат със посолството си в Киев, за да бъде уредено изтеглянето им. Рияд и редица арабски държави, включително Кувейт и Обединените арабски емирства, призоваха гражданите си да не пътуват до Украйна.

Германия също посъветва гражданите си да напуснат Украйна. "Ако се намирате в Украйна, уверете се дали Вашето присъствие там е строго необходимо. Ако не, заминете възможно най-скоро", обяви външното министерство в Берлин.

Вчера САЩ предупредиха, че според тях Русия скоро може да предприеме военно нахлуване в съседката си - твърдение, което Москва отрича.

Наред с Щатите да напуснат Украйна призоваха гражданите си и Великобритания, Дания, Латвия и Естония.

Държавният департамент на САЩ нареди на служителите на американското посолството в Украйна, които не изпълняват функции от първостепенна важност, да напуснат страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на мисията на Вашингтон.

Заради ескалиране на напрежението американските военни ще прехвърлят от Украйна на друго място в Европа като предпазна мярка 160 членове на Националната гвардия на щата Флорида, намиращи се там, предаде ДПА.

Австралия и Нова Зеландия станаха поредните американски съюзници, призовали своите граждани да напуснат Украйна. Те предупредиха хората да отпътуват, докато още има редовни пътнически полети. "Ситуацията (в Украйна) ще стане много нестабилна, ако (избухне) конфликт. Надяваме се и се молим" да няма война, каза пред репортери австралийският премиер Скот Морисън. Нова Зеландия няма свое посолство в Украйна, припомни външната министърка Наная Махута и предупреди, че възможността на страната да оказва консулска помощ на своите граждани там е "много ограничена".

Южна Корея съобщи, че заради напрежението около Украйна от 13 февруари се въвежда четвърта степен на предупреждение за опасност при пътуванията дотам, а южнокорейските граждани следва в спешен порядък да се завърнат в родината си или да заминат за друго безопасно място в трета страна. Препоръчва се на тези, които възнамеряват да пътуват до Украйна, да преразгледат плановете си. Въведената степен на предупреждение за пътуванията означава, че те на практика са забранени. Дипломатите от южнокорейското външнополитическо ведомство напомнят на гражданите си, че за нарушение на това предписание в южнокорейското законодателство е предвидено наказание.

