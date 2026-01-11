МВнР остро осъжда нападението срещу българското посолство в Скопие

Снимка МВнР

Мигновена реакция на Външно след вандалския акт в Скопие.

Неизвестно лице извърши нападение над сградата на българското посолство в Скопие днес, точно в деня, в който в Северна Македония се провеждат повторни местни избори в четири общини. Инцидентът предизвика мигновена и остра реакция от Министерството на външните работи (МВнР) в София, което определи акта като "грубо нарушение на Виенската конвенция".

"Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и символ на държавността", заявиха от външното ни ведомство, без обаче да уточняват какви са материалните щети или дали има пострадали служители.

От МВнР свързват днешния инцидент не със случаен вандализъм, а със "системната липса на реакция" от страна на институциите в Скопие. Според официалната позиция на София, пасивността на македонските власти и толерираният език на омразата са създали среда на безнаказаност.

Този инцидент е поредният в серията атаки срещу български интереси и граждани в страната:

Само преди два месеца (ноември 2025 г.) беше нападнат 80-годишният Владимир Перев.

През юли 2025 г. кметицата на Скопие Даниела Арсовска, която притежава българско гражданство, бе физически атакувана и заплашвана пред очите на полицаи.

Още се помнят случаите с побоя над Християн Пендиков и палежите на културните клубове.

София предупреди, че следи случая внимателно и си запазва правото на допълнителни действия в защита на интересите си – дипломатически евфемизъм за възможно ново втвърдяване на тона по пътя на Скопие към европейска интеграция, пише dunavmost.com.

