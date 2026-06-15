МВнР с остра реакция след палежа в Скопие

Снимка: Фондация Македония / Facebook

Българският консул сам угаси горящите автомобили

Неизвестно лице подпали два дипломатически автомобила на посолството на Република България в Скопие в обедните часове на 15 юни 2026 година, съобщават от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР). Инцидентът е станал пред официалния вход на дипломатическата мисия, а от българското външно ведомство определиха случая като демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите.

От пресцентъра на министерството посочват, че по-големите щети от преднамерения палеж са били предотвратени единствено благодарение на бързата и навременна намеса на българския консул, който е използвал пожарогасител за потушаване на пламъците. Българската държава настоява за предприемане на незабавни действия от страна на местните органи на реда и за бързо и справедливо правораздаване по случая.

Езикът на омразата и безнаказаността

Според официалната позиция на българското външно ведомство, поредното посегателство срещу държавата и българите е директен резултат от нагнетяваната с години атмосфера на непоносимост.

„Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие“, се заявява в официалното съобщение на дипломатическата ни служба.

От МВнР подчертават, че агресивният политически говор и липсата на адекватна реакция от страна на институциите в Северна Македония при предишни знакови случаи създават опасно усещане за безнаказаност сред извършителите.

Редактор "Екип на Петел",

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