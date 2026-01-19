Мачът на Григор Димитров започва около 07:00 часа българко време

Снимка: Булфото

Григор Димитров започва своя 17-и поход на Откритото първенство на Австралия с едно от най-сериозните предизвикателства, пред които се е изправял в първи кръг на турнир от Големия шлем. Срещата трябва да започне около 07:00 часа българско време, като зависи от продължителноста на първите 3 мача на корта. В Gong.bg ще проследим на живо всичко най-интересно от двубоя за вас.

Жребият изправи най-добрия български тенисист срещу чеха Томаш Махач – играч, който в момента се намира в най-добрата форма в кариерата си и пристига в Мелбърн със самочувствието на шампион от турнира в Аделаида. За Димитров този сблъсък на „Kia Arena“ не е просто начало на кампанията, а възможност за важен реванш след болезнената загуба от същия съперник във Виена в края на миналия сезон.

Анализаторите прогнозират изключително равностоен двубой, в който опитът на Григор ще бъде поставен под сериозно изпитание от младежката агресия и бързина на чеха. Махач, който в момента заема 35-о място в световната ранглиста, се отличава с много директен стил и отлични ретури, които често поставят съперниците му под напрежение още от първия удар.

От другата страна Димитров ще трябва да разчита на своята вариативност и интелигентно използване на целия корт, за да извади Махач от комфортната му зона. Ключов фактор ще бъде и физическото състояние на българина, който премина през труден период на възстановяване от контузия в гръдния мускул и все още търси оптималния си ритъм на корта, предава Гонг бг.

Утрешният мач, който е четвърти в програмата и се очаква да започне рано сутринта, носи огромен залог и за двамата тенисисти, като победителят най-вероятно ще трябва да премери сили със Стефанос Циципас във втори кръг. В Мелбърн българинът винаги е намирал вдъхновение и подкрепа от трибуните, а австралийската жега традиционно е била негов съюзник.

