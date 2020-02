Мачът на годината: Тайсън Фюри си гарантира величие - нокаутира Уайлдър и го свали от трона на световния бокс

sportal.bg

Тайсън Фюри изпълни заканата си и се превърна (в очите на милиони) във водещия боксьор в тежка категория на планетата, след като отказа Дионтей Уайлдър в седмия рунд на дългоочаквания им реванш и грабна шампионския пояс на Световния боксов съвет. Въпреки че в същинския момент на маркирането на ТКО британецът не пласираше чисти удари, бе притиснал съперника си до въжетата и от ъгъла на Уайлдър се подготвиха да хвърлят кърпата. Тогава се намеси реферът Кени Бейлис и регистрира ТКО в точно 1:39 минути от седмия рунд.



Така Фюри заслужи шампионския колан, който досега никога не е бил негово притежание, а и стана първият боксьор, заслужвал два пъти титлата на списание "Ринг". Той два пъти прати в нокдаун Уайлдър, като разкървави лявото му ухо, вероятно пукайки тъпанчето, а и сериозно поду челюстта му от лявата страна, индикирайки за счупване. Американецът имаше проблем с баланса и равновесието си след първия нокдаун още във втория рунд, след което не приличаше на себе си на ринга и изглеждаше прекалено изтощен.



Уайлдър задмина Мохамед Али с 11-ата си защита на титлата, но тя се оказа изключително неуспешна срещу най-добрия боец, срещу когото се е изправял.

