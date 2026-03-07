Мачовете по телевизията в събота 7 март

Пиксабей

Тази събота, 7 март 2026 г., футболната програма е доста наситена с мачове от родната Първа лига, английската ФА Къп и големите европейски първенства.

Ето най-интересните срещи, които ще бъдат излъчени в българския ефир (според предварителните графици):

Български футбол (efbet Лига и Втора лига)

12:15 – Втора лига (Директно) – Diema Sport

15:00 – efbet Лига: Мач от 25-и кръг (Директно) – Diema Sport

15:00 Септември (София) – Черно море

17:30 – efbet Лига: Мач от 25-и кръг (Директно) – Diema Sport

17:30 Ботев (Враца) – Арда (Кърджали)

18:00 – Славия – Спартак Варна – MAX Sport (или съответния канал на Diema според разпределението)

Англия (ФА Къп и Чемпиъншип)

12:15 – ФА Къп: Мансфийлд – Арсенал – Diema Sport 2

14:30 – Чемпиъншип: Мач от кръга – NOVA Sport

17:00 – Чемпиъншип: Мач от кръга – Diema Sport 2

17:45 – ФА Къп: Рексъм – Челси – Diema Sport 2

20:00 – ФА Къп: Нюкасъл – Манчестър Сити – Diema Sport 2

Европа (Германия, Испания, Франция)

14:00 – Втора Бундеслига (Директно) – Diema Sport 3

14:30 – Бундеслига: Мултикаст или мач на живо – NOVA Sport

16:30 – Бундеслига: Мач от кръга – Diema Sport 3 / NOVA Sport

17:30 – Бундеслига: Кьолн – Борусия Дортмунд – Diema Sport 3

21:30 – Бундеслига: Байерн Мюнхен – Борусия Мьонхенгладбах – Diema Sport 3

22:00 – Ла Лига: Осасуна – Майорка – MAX Sport

22:00 – Ла Лига: Атлетик Билбао – Барселона – MAX Sport 4

21:45 – Лига 1: ПСЖ – Монако – Diema Sport

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!