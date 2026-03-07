Мачовете по телевизията в събота 7 март
Пиксабей
Тази събота, 7 март 2026 г., футболната програма е доста наситена с мачове от родната Първа лига, английската ФА Къп и големите европейски първенства.
Ето най-интересните срещи, които ще бъдат излъчени в българския ефир (според предварителните графици):
Български футбол (efbet Лига и Втора лига)
12:15 – Втора лига (Директно) – Diema Sport
15:00 – efbet Лига: Мач от 25-и кръг (Директно) – Diema Sport
15:00 Септември (София) – Черно море
17:30 – efbet Лига: Мач от 25-и кръг (Директно) – Diema Sport
17:30 Ботев (Враца) – Арда (Кърджали)
18:00 – Славия – Спартак Варна – MAX Sport (или съответния канал на Diema според разпределението)
Англия (ФА Къп и Чемпиъншип)
12:15 – ФА Къп: Мансфийлд – Арсенал – Diema Sport 2
14:30 – Чемпиъншип: Мач от кръга – NOVA Sport
17:00 – Чемпиъншип: Мач от кръга – Diema Sport 2
17:45 – ФА Къп: Рексъм – Челси – Diema Sport 2
20:00 – ФА Къп: Нюкасъл – Манчестър Сити – Diema Sport 2
Европа (Германия, Испания, Франция)
14:00 – Втора Бундеслига (Директно) – Diema Sport 3
14:30 – Бундеслига: Мултикаст или мач на живо – NOVA Sport
16:30 – Бундеслига: Мач от кръга – Diema Sport 3 / NOVA Sport
17:30 – Бундеслига: Кьолн – Борусия Дортмунд – Diema Sport 3
21:30 – Бундеслига: Байерн Мюнхен – Борусия Мьонхенгладбах – Diema Sport 3
22:00 – Ла Лига: Осасуна – Майорка – MAX Sport
22:00 – Ла Лига: Атлетик Билбао – Барселона – MAX Sport 4
21:45 – Лига 1: ПСЖ – Монако – Diema Sport
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!