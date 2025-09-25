Мъдър варненец се притече на помощ на полицейски шеф в "Стани богат"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Началникът на полицейското управление в Тутракан блесна със знания в „Стани богат“. Даниел Костадинов бе уверен при отговорите и на няколко пъти показа, че има богата обща култура.

Неговата съпруга Светла и водещият също му бяха полезни като жокери.

Костадинов заключи сумата от 3000 лева, а за нея бе попитан: За коя държава първоначално е предназначен проектът за статуя на Фредерик Бартолди, превърнал се в Статуята на свободата?.

Тук опциите бяха Франция, Египет, Русия и Канада.

Даниел очевидно бе затруднен и реши да не рискува. Полицейският шеф се обади на своя приятел от Варна Славян Маринов и IТ специалистът правилно го насочи към Египет.

За съжаление на участника обаче това се оказа и последния му верен отговор в телевизионната игра по бТВ.

Въпросът за 5000 лева бе: Кой световноизвестен писател е маратонец и започва да тича, за да компенсира дългото стоене пред компютъра?, с възможности Фредрик Бакман, Харуки Мураками, Дан Браун и Джон Гришам.

Играчът заложи на Гришам, но Ники Кънчев обяви, че става въпрос за Мураками.

Така Даниел спечели 3000 лева и обеща да ги дари на дома за възрастни хора в неговия град.

