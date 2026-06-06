Мадона изнесе 15-минутно изненадващо шоу в Ню Йорк

Булфото

Мадона изнесе 15-минутен изненадващ миниконцерт на емблематичния площад „Таймс скуеър“ в Ню Йорк няколко седмици преди излизането на новия ѝ албум, предаде АФП.

Певицата, облечена в розов корсет и сини очила, се появи на сцена, изградена специално за шоуто.



В началото на юли Мадона ще издаде новия си албум Confession II, продуциран от Стюарт Прайс, с когото певицата създаде работи по Confessions on a Dance Floor (2005), включващ хитовете Hung Up и Sorry, припомня АФП, цитирана от БНТ.

Мадона ще се изяви и по време на шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли в Ню Йорк, заедно с Шакира и кей-поп групата BTS – нещо, което се случва за първи път на това спортно събитие, вдъхновено от американския Супербоул, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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