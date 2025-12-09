Мадрид намалява броя на реформите, за да получи еврофинансиране
Пиксабей
Испанското правителство съкращава програмата си за реформи, за да осигури получаването на 25 милиарда евро от Плана за възстановяване. Ревизията включва и отказ от 75% от заемите, включени в европейската програма.
За Испания това ще бъде седмото и вероятно последно преразглеждане на плана. Целта на преговорите между Мадрид и Брюксел е била да се опростят изискванията за получаване на средства, като се премахнат междинните инвестиционни етапи. Но ключовата промяна се крие в изискванията, поставени към амбициозните реформи, предложени през 2021 г., които поради липсата на мнозинство зад правителството най-вероятно никога няма да бъдат приети.
Най-големите реформи - пенсионната, трудовата и някои данъчни промени вече са одобрени. Заради това Испания вече е получила по-голямата част от разпределените си средства, почти две трети. Други мерки обаче все още изискват парламентарно одобрение, като например данъчното облагане на дизела и Закона за индустрията. Тези промени до момента не са получили одобрението на Конгреса на депутатите и няма изгледи да се случи в следващите месеци.
Последното искане на Испания за отпускане на средства беше подадено преди година, през декември 2024 г., и оттогава трудността при приемането на нови реформи е попречила на Министерството на икономиката да отправи допълнителни искания.
На Испания бяха отпуснати близо 80 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства, от които тя вече е получила приблизително 55 милиарда евро, или 69%. Заемите възлизат на 83,160 милиарда евро. От тях Мадрид ще се откаже от три четвърти и вече е получил около 16 милиарда евро, предаде БНР.
