Мадрид намалява броя на реформите, за да получи еврофинансиране

Испанското правителство съкращава програмата си за реформи, за да осигури получаването на 25 милиарда евро от Плана за възстановяване. Ревизията включва и отказ от 75% от заемите, включени в европейската програма.

За Испания това ще бъде седмото и вероятно последно преразглеждане на плана. Целта на преговорите между Мадрид и Брюксел е била да се опростят изискванията за получаване на средства, като се премахнат междинните инвестиционни етапи. Но ключовата промяна се крие в изискванията, поставени към амбициозните реформи, предложени през 2021 г., които поради липсата на мнозинство зад правителството най-вероятно никога няма да бъдат приети.

Най-големите реформи - пенсионната, трудовата и някои данъчни промени вече са одобрени. Заради това Испания вече е получила по-голямата част от разпределените си средства, почти две трети. Други мерки обаче все още изискват парламентарно одобрение, като например данъчното облагане на дизела и Закона за индустрията. Тези промени до момента не са получили одобрението на Конгреса на депутатите и няма изгледи да се случи в следващите месеци.

Последното искане на Испания за отпускане на средства беше подадено преди година, през декември 2024 г., и оттогава трудността при приемането на нови реформи е попречила на Министерството на икономиката да отправи допълнителни искания.

На Испания бяха отпуснати близо 80 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства, от които тя вече е получила приблизително 55 милиарда евро, или 69%. Заемите възлизат на 83,160 милиарда евро. От тях Мадрид ще се откаже от три четвърти и вече е получил около 16 милиарда евро, предаде БНР.

