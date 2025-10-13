Мадуро: Мария Корина Мачадо е пъклена вещица

Кадър Руска федерация

В неделя президентът на Венецуела Николас Мадуро направи първи коментар относно тазгодишната носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо.

Без да я назовава по име, той я нарече „пъклена вещица“.

„90% от населението презира пъклената вещица от Сайона“, заяви Мадуро, предаде Новини.бг.

Активистка от Венецуела е носителка на Нобеловата награда за мир

Ла Сайона е призрак, който е част от венецуелския фолклор. Това не е първият път, когато венецуелският лидер обвързва Мачадо с този отмъстителен дух от местната митология.

Ние искаме мир и мир ще получим, но мир, придружен със свобода, суверенитет, независимост и равенство. Не мир като сред развалините на Газа, нито мир в смъртта, подчерта Мадуро по време на събитие по повод Деня на съпротивата (на коренното население), който се отбелязва на 12 октомври във Венецуела.

На събитието венецуелският лидер присъства на откриването на два паметника, посветени на борци от местните племена.

В речта си Николас Мадуро още веднъж заяви, че страната му ще се бори и няма да допусне венецуелците да се превърнат в роби на „гринговците“ (американците, бел. ред.).

Венецуела преминава през период на силно напрежение заради разполагането на американски военноморски сили в южната част на Карибите, под претекст за борба с трафика на наркотици. Администрацията на Тръмп пое отговорност за потъването на най-малко четири моторни лодки, за които се твърди, че са натоварени с наркотици, при което загинаха 21 души, припомня онлайн порталът TN.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!