Мадуро обяви извънредно положение във Венецуела

снимка: пресс Руска федерация

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната след експлозиите рано тази сутрин, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че "отхвърля американската агресия", допълва БТА.

"Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси", се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата", се допълва там.

Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП, цитирани от БТА.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".

“В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас", написа по време на експлозиите в социалната платформа "Екс" колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!