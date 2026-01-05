Мадуро отново пред съда на 17 март

снимка: пресс Руска федерация

Президентът на Венецуела Николас Мадуро се изправи пред съда в Ню Йорк, малко повече от 48 часа след операцията, при която американските въоръжени сили щурмуваха дома му в каракас и го задържаха заедно със съпругата му. Двамата бяха незабавно транспортирани до САЩ. Днес пред Темида те отговаряха по обвинения, свързани с трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжия.

Любопитно е, че съдебните заседания се водят от съдия на 92-годишна възраст. Той е известен с твърдия си характер и често нестандартния си подход към воденето на съдебната зала.

Съдията задължи политика да се яви в съда на 17 март за изслушване по делото му, посочва Фокус.

Междувременно във Венецуела досегашният вицепрезидент Делси Родригес положи клетва като държавен глава. Това се случи на заседание на парламента, който вече преизбра нейния брат за председател.

Задържаният от Съединените щати президент на Венецуела Николас Мадуро нае известния адвокат по наказателно право Бари Полак за свой защитник по делото за наркотероризъм, по което е изправен пред федерален съд в Ню Йорк, съобщи "Блумбърг".

Полак е дългогодишен адвокат на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж, припомня БНТ.

Опитният юрист от Вашингтон подаде днес уведомление за явяване като защитник на Мадуро. Той присъства в съдебната зала, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по повдигнатите им обвинения.

Флорес ще бъде представлявана от опитния федерален прокурор от Хюстън Марк Донъли.

Полак ръководи 14-годишната съдебна сага на Асанж, приключила през 2024 г. със споразумение за признаване на вина по обвинения, свързани с изтичане на поверителна информация, засягаща националната сигурност на САЩ.

