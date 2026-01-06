Мадуро след първото си съдебно заседание: Аз съм отвлечен президент

кадър: БНТ

Сваленият след операция на американските специални части президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се изправиха пред федералния съд в Ню Йорк, където пледираха невинни по повдигнатите обвинения в наркотероризъм.

Николас Мадуро и съпругата му бяха транспортирани с хеликоптер до съдебната зала, където пледираха „невинни“ пред американския съдия Алвин Хелърстейн,

Според обвинителния акт, който е в обем на 25 страници, Мадуро, съпругата му, синът му и други лица са обвинени в използване на „незаконно придобитата си власт“, за да улеснят превоза на хиляди тонове кокаин към Съединените щати.

На няколко пъти се наложи съдията да прекъсва Мадуро, който се опитваше да говори по време на заседанието, предаде БНР.

Ако бъдат осъдени сваленият венецуелски лидер и съпругата му могат да получат доживотни присъди.

Следващото съдебно заседание беше насрочено за 17 март, като дотогава обвиняемите ще бъдат държани в центъра за задържане в Бруклин.

На излизане от съдебната зала Мадуро каза: „Аз съм отвлечен президент. Аз съм военнопленник“.

Междувременно председателят на Долната камара на Конгреса Майк Джонсън заяви, че САЩ не са във война с Венецуела, въпреки мащабната операция, насочена срещу Мадуро.

„Това не е смяна на режима“, заяви Джонсън. „Това е искане за промяна на поведението от страна на режима. Временното правителство вече е в сила и се надяваме, че ще могат да коригират действията си“, допълни той.

Снощи на връщане от Флорида към столицата Вашингтон президентът Тръмп намекна за възможни военни действия и в други латиноамерикански страни като Колумбия и Мексико, като заяви, че правителството в Куба също е пред колапс, но отрече да има намерение за американски силови действия там.

