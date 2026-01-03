Мадуро в последното си интервю преди залавянето: Те искат да вземат целия петрол на Венецуела

кадър bTV

В интервю, излъчено по държавния канал VTV в началото на 2026 г., президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви пред журналиста Игнасио Рамонет, че Венецуела отхвърля войната и призовава за диалог, дипломация и мир. Това предаде bTV

Мадуро заяви, че правителството му действа в рамките на международното и конституционното право, за да защити земята и природните ресурси на страната, разкритикува настоящата политика на САЩ и обвини Вашингтон, че се стреми към петрола и богатствата на Венецуела.

Той каза, че Венецуела има ефективен модел за борба с трафика на наркотици, описвайки страната като жертва на колумбийското производство на кокаин, отхвърли обвиненията на САЩ срещу Венецуела като неверни и заяви, че правителството му е готово да започне преговори със Съединените щати относно трафика на наркотици, инвестициите в петрол и по-широки икономически споразумения, като наблегна на лозунга „Без война, да, мир“.

Интервюто беше публикувано във Facebook акаунта на Мадуро:

Защото го казах в речта си и в песента си. Не война, не луда война. Нали? Не, луда война, да, мир! Казах го, но го казах още повече. И тогава това се превърна в песен. Така че политиката на настоящото правителство на САЩ е в противоречие с това, към което се стреми американското общество и към което се стреми човечеството, защото това, към което се стреми човечеството, е диалог, дипломация, мир, уважение между държавите, уважение между народите. Ние действаме в рамките на нашия закон. Като президент, аз действам в рамките на моя закон. Хайде, нашият закон е международно право, той е в Конституцията. Ние защитаваме най-святото нещо, което имаме: нашата земя, нашите природни ресурси. Защото каква е целта? Каква е целта на настоящото правителство на САЩ? Те вече го казаха. Те искат да вземат целия петрол на Венецуела. Те вече го казаха: златото, редкоземните елементи, богатствата на Венецуела.

Имаме перфектен модел за борба с наркотрафика и престъпните банди. Целият кокаин, който се движи през този регион, се произвежда в Колумбия. Целият, до последната частица. Ние сме жертви на колумбийския наркотрафик. Не само днес, а от десетилетия. И с нашия модел успяхме да контролираме въздействието, което колумбийският наркотрафик оказа върху Венецуела в миналото.

Тъй като не могат да обвинят Венецуела, че притежава оръжия за масово унищожение, тъй като не могат да ни обвинят, че притежаваме ядрени ракети или че строим ядрено оръжие, че притежаваме химически оръжия, те измислиха обвинение, за което Съединените щати знаят, че е толкова невярно, колкото и обвинението за оръжия за масово унищожение, което ги доведе до безкрайна война. Съединените щати знаят, че това е невярно. Така че вярвам, че всичко това трябва да бъде оставено настрана и трябва да започнем да говорим сериозно.

И правителството на Съединените щати знае това, защото казахме на много от неговите говорители, че ако искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с наркотрафика, ние сме готови. Ако искат петрол, Венецуела е готова за американски инвеститори като Chevron. Когато, където и както пожелаят. Съединените щати трябва да знаят, че ако искат всеобхватни споразумения за икономическо развитие, Венецуела също е готова, както е казвала хиляди пъти.

Народът на Съединените щати трябва да знае, че тук има приятелски настроен, мирен народ, както и приятелско правителство. Те трябва да знаят това и нашият лозунг е много ясен по този въпрос. Ето един подарък, който имам за Рамонет. Нашият лозунг е много ясен: „Без война, да, мир“.

