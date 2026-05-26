Мадяр обяви създаването на комисии за разследвания срещу управлението на Орбан

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви днес пред парламента, че мнозинството на неговата партия ТИСА ще създаде разследващи комисии за предполагаема корупция и злоупотреби с власт по време на управлението на Виктор Орбан и партията му ФИДЕС, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мадяр, чиято формация спечели мнозинство от две трети на изборите миналия месец, заяви, че ще бъдат създадени шест парламентарни комисии, които да разследват различни случаи от периода на управлението на Орбан.

Сред тях е и предполагаемото присвояване на публични средства, управлявани от Националната банка на Унгария - случай, който вече е обект на полицейско разследване и според премиера може да се отнася за стотици милиони долари.

"Ще покажем цялата корупция и злоупотреби с власт. Унгарският народ има право да знае кой е спечелил, кой е откраднал парите му и кой е забогатял от уязвимостта на народа", заяви Мадяр.

По време на 16-годишното управление на Орбан критиците му многократно го обвиняваха в използване на държавни средства и обществени поръчки в полза на приближени бизнесмени и членове на семейството му, както и в отслабване на демократичните институции.

Мадяр припомни и вече внесената конституционна поправка, която ограничава мандата на премиера до осем години. Ограничението ще важи и за самия Мадяр, но би попречило на Орбан да се върне на премиерския пост.

"Никой не трябва да си представя, че изборната власт може да се упражнява завинаги. Властта без ограничения води до загуба на контрол във всяка демократична система", каза Петер Мадяр.

Премиерът обяви още, че друга комисия ще разгледа случая с помилване по дело за сексуално насилие над деца.

Освен това правителството планира да разпусне Службата за защита на суверенитета, създадена при управлението на Орбан, за да бъдат разследвани медии, неправителствени организации и политически партии под предлог за борба с чуждестранно влияние.

Мадяр обеща и премахване на политическите привилегии, включително намаляване на заплатите на премиера, министрите, ръководителите на държавни компании и депутатите.

