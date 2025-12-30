Маестро Диомов влезе за трети път в топ 40 за кънтри музика в САЩ

кадър bTV

Тази година ми беше толкова щастлива, че не искам да я пускам, това призна легендарният композитор Стефан Диомов. Част от щастието си той обясни по bTV с това, че е навършил 80. Композиторът добави, че като цяло остаряването е тъжно, но не и за него.

Авторът на едни от най-популярните български песни е радостен и от професионалния си успех в САЩ. През тази година той отново намери място в топ 40 за кънтри музика с американския вариант на „Бяла къща, двор зелен”, позната у нас в изпълнение на Ваня Костова и Боян Михайлов, която застана на 36-о място в каласацията.

„Не съм на челните места, рекордът ми е 13-о място”, коментира маестрото.

„Никога няма да се пенсионирам с това мое лудо сърце”, добави Стефан Димов и подчерта, че не иска нищо друго освен да продължи да пише песни, които да радват хората, дори и понякога мелодиите им да са минорни.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!