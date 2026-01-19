Маестрото на италианската мода Валентино почина на 93 години

Кадър Youtube

Валентино Гаравани почина днес в дома си в Рим, заобиколен от близките си. Това гласи пост в Инстаграм профила на неговата фондация.

В сряда и четвъртък тази седмица тленните му останки ще бъдат изложени в траурна зала в Рим и всички, желаещи ще могат да се простят с дизайнера.

Погребението му ще бъде в петък, съобщава БНТ.

Валентино Гаравани е създател на модната марка "Валентино" и на още няколко бранда. В средата на 60-те години е известен като маестрото на италианската мода. Негови клиентки и лични приятелки са Одри Хепбърн, Жаклин Кенеди и други.

През 2004 г. разкрива, че е хомосексуален. А три години по-късно, през 2007 г., се оттегля от активна дейност в модния бизнес. Последното ревю с негови модели е било през 2008 г. в Париж.

