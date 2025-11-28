Магазин за хората се оказа щанд под наем във веригите

Пиксабей

Държавното дружество съществува само на хартия, преговарят с търговци за "магазин в магазина"

Дълго рекламираният държавен проект "Магазин за хората", който трябваше да осигури евтини хранителни стоки за населението, няма да разполага със собствени търговски обекти. Вместо това, държавата ще наема щандове в вече съществуващи частни магазини по модела "магазин в магазина". Това стана ясно от отговор на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на запитване по Закона за достъп до обществена информация, изпратено от OFFNews.

Въпреки че за инициативата бяха отпуснати 10 милиона лева от бюджета и бе създадено специално държавно дружество, реални магазини все още няма. Първоначалните обещания на властта бяха търговските обекти да отворят врати през есента, но срокът бе изпуснат.

От супермаркет към "социален рафт"

"По отношение на операционния модел - това на първи етап няма да бъде самостоятелен супермаркет или минимаркет в обичайния му формат", признават от агроведомството в отговора си до медията.

Новата концепция предвижда използването на "специално обозначени места" в партньорски обекти, където да се излагат стоките от асортимента на държавното дружество. От министерството оправдават промяната и забавянето със "сложен и многоетапен процес", който включва административни действия и пазарни проучвания.

10 милиона лева за администрация

Проектът, който бе лансиран през лятото по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, получи спешно финансиране от 10 милиона лева в Бюджет 2025. Към момента тези средства стоят почти непокътнати, като са харчени само минимални суми за заплати и текуща издръжка на ръководството.

Дружеството "Магазин за хората" ЕАД бе официално вписано в Търговския регистър на 29 август, като принципал е земеделското министерство. Назначен е съвет на директорите, но дейността за момента е предимно административна.

Обещание за декември

Въпреки липсата на физически обекти, от МЗХ твърдят, че "няма забавяне". Министър Георги Тахов е поставил нов срок – месец декември, когато трябва да бъдат заредени поне 50 партньорски магазина с над 30 вида стоки.

"Ценовата и асортиментна политика е насочена към осигуряване на достъпни цени, сравними с промоционалните на големите вериги – поне 10-30% по-ниски от регулярните", уверяват от ведомството.

Фокусът на инициативата остава върху малките населени места, където хората имат ограничен достъп до големи търговски вериги. Тепърва обаче предстои да се види дали идеята за държавни щандове ще проработи на практика и кои частни търговци ще се съгласят да вкарат конкурентни държавни стоки в обектите си.

