Магазинерка: Хората си изпразват касичките, имам 2000 лева на монети – бели, жълти, хората ги носят и пазаруват, няма как да ги върнеш

Пиксабей

С наближаването на 1 януари 2026 година, търговци отчитат рязко увеличение в плащанията с дребни монети

С по-малко от два месеца до въвеждането на еврото като официална валута в България, все повече българи започват да се освобождават от натрупаните с години стотинки. В някои търговски обекти монетите вече създават сериозни затруднения както за продавачите, така и за дистрибуторите.

В хранителен магазин в град Ямбол, собственичката Антоанета Терзиева споделя, че клиенти масово започват да плащат с монети. „Сигурно имам 2000 лева на монети – бели, жълти, хората ги носят и пазаруват, няма как да ги върнеш“, разказва тя пред bTV.

„Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките“, допълва още Терзиева. Някои от клиентите споделят, че са събирали монети с години. „Имам, даже имам петлитрова дамаджанка, ей такава, е пълна“, казва пенсионерката Ивана.

Дистрибуторите също усещат промяната. Александър Челебиев потвърждава, че част от разплащанията между търговците и доставчиците също се извършват с монети: „С торбички, с торбички. От търговците към вас? Да, и ние по веригата напред“.

В столицата обаче, тенденцията е различна. Все повече хора предпочитат дигитални методи на плащане. „Предполагам, че съм като повечето хора – вече достатъчно на дигитална валута, през карта“, казва жителката на София Иванка Маринова.

„Обикновено не ми дрънкат монети в джоба“, добавя Лиляна Спасова, а друг гражданин споделя, че единственото място, където му се налага да използва монети, е в аптеката.

Проблемът с монетите не е нов, но се задълбочава с наближаването на прехода към новата валута. До скоро в някои вериги имаше автомати, в които клиентите можеха да обменят монети срещу ваучери или банкноти. Заради логистични трудности, голяма част от тези машини вече са премахнати.

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов коментира: „Може би най-голямото предизвикателство, колкото и абсурдно да звучи, е темата с монетите. Първо те са обемни, тежки и изключително трудни за съхранение и транспорт“.

Любопитен щрих в настоящата ситуация е, че еврото все още не може да бъде използвано за отключване на количките в супермаркетите. От Сдружението уверяват, че ще бъде намерено решение и на този въпрос.

Големите търговски вериги призовават както клиентите, така и търговците да проявят търпение и толерантност през този преходен период.

