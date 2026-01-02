Магазинерка: Идват с торба стотинки за стек цигари, не приемаме повече от 50 лева на стотинки

Опашки, чували със стотинки и блокирани ПОС терминали белязаха първите 24 часа от смяната на валутата

Хаос, изнервени клиенти и касиери, превърнати насила в банкови служители. Така изглежда реалността в търговската мрежа на България само ден след историческото въвеждане на еврото. Докато институциите празнуват политическия успех, малкият и средният бизнес в Русе и страната се сблъска с "цунами" от жълти стотинки и технически сривове, цитира Дунав мост.

В периода на двойно обращение (до 31 януари), когато гражданите могат да плащат в левове, а рестото се връща в евро, търговските обекти се оказаха най-лесният начин за българите да се "отърват" от старите си спестявания, без да се редят в банките.

Ситуацията ескалира дотам, че много магазини са принудени да въвеждат свои вътрешни ограничения или стриктно да прилагат законовия лимит за монети.

"Имаше случаи отпреди Нова година, в които хора се опитваха да купуват дори стекове цигари със стотинки, за да се отърват от тях", разказа управителят на магазин Ния Иванова, цитирана от NOVA.

Тя подчертава, че обектът ѝ е въвел стриктно правило: не се приемат повече от 50 лева на монети. Причината е прозаична – липса на физическо място за съхранение на огромните количества метални пари и блокиране на работата на касата.

"Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка", допълва Иванова.

Тук е важно да се отбележи, че според Закона за въвеждане на еврото и указанията на БНБ, търговецът има законово право да откаже плащане, ако клиентът предложи повече от 50 броя монети в една трансакция. Това е "защитната клауза" срещу блокирането на търговския оборот, за която обаче малко клиенти са информирани.

Напрежението в първия работен ден на годината беше допълнително подсилено от масови проблеми с ПОС терминалите. Множество банки предупредиха още в края на декември за планирани прекъсвания заради пренастройване на системите към евро, но реалността се оказа по-тежка.

"Единствено в началото на работния ден вчера ПОС терминалите не работеха и някои клиенти ги връщахме", потвърждава Ния Иванова.

Липсата на работещи терминали принуди дори клиентите, които предпочитат картови плащания, да извадят наличните си левове, с което допълнително натовариха касите с необходимост от връщане на ресто в евро – дефицитна стока в първите часове на прехода. Въпреки че много фирми са били снабдени с евро "стартови пакети" още през ноември, наличните суми в дребни евроцентове бързо се изчерпват.

Докато БНБ и "Български пощи" предлагат безплатна обмяна на левове в евро за първите 6 месеца, много граждани избират "по-лесното" – да похарчат левовете си в магазина. Това прехвърля логистичните разходи (броене, транспортиране, инкасо) от държавата и банките директно върху бизнеса.

До края на януари търговците остават в най-неизгодната позиция – те са длъжни да приемат левове, да връщат евро и да действат като безплатни обменни бюра, докато системите се нормализират.