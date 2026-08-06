Магазинерка от Банско за учениците от Италия: Бяха много нагли, влизаха в магазина и всички продукти сваляха от рафтовете по земята

Кадър БТВ

Международният скандал, избухнал след твърдения на група младежи от Италия, че са били обект на антисемитски обиди в Банско, продължава да се разраства. След политическите реакции в Италия и България, вече се появяват и все повече свидетелства от местни жители, които представят различна гледна точка за случилото се.

Жена от Банско твърди, че част от младежите са прескочили оградата и са нахлули в двора на нейна съседка. По думите ѝ тя се е опитала да разговаря с тях на английски и да ги убеди да напуснат частния имот, но без успех. Наложило се е да потърси съдействие от полицията.



И други жители на курортния град разказват за проблеми по време на престоя на групата. Според тях младежите често влизали в търговски обекти, държали се арогантно с персонала и създавали напрежение. Собственици на магазини споделят, че са очаквали групата да си тръгне възможно най-скоро.

Групата, съставена от около 200 деца и младежи от различни националности, пристига в Банско в средата на юли за участие в международен семинар. В свободното си време обаче по думите на местните участниците често нарушавали обществения ред – вдигали шум до късно вечер, подвиквали и се присмивали на минувачи от прозорците на хотела.

Управителят на хотела, в който са били настанени, заяви, че персоналът многократно е търсил помощ от полицията, тъй като не е успявал да овладее поведението на част от младежите. По негови думи те редовно викали от терасите, отправяли подигравки към хората на улицата и дори хвърляли пластмасови чаши и други предмети. Той показа и нанесените материални щети в хотела, които по оценката му надхвърлят 15 000 евро.

От полицията в Банско потвърдиха, че по време на престоя на групата са получени множество сигнали. Те са били свързани с шум след 23 часа, хвърляне на предмети от прозорците, непристойни жестове и обиди към преминаващи хора, както и с прескачане на огради и навлизане в частни имоти.



По отношение на случая, който предизвика международния отзвук, от полицията посочиха, че според предварителните данни е възможно именно поведението на групата да е провокирало гражданите, намиращи се пред хотела. Разследването по случая продължава.