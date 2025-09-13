Магдалина Миневска призна за Карлос Насар

Кадър Фб

Дълго чакано признание направи гимнастичката Магдалина Миневска. 19-годишната спортистка, която 3 години любеше шампиона Карлос Насар, се съвзема от раздялата и е готова да продължи напред, пише България днес.

Цяла лято тийнейджърката не спира да се забавлява, обикаляйки редица нощни клубове.

"Ти си най-красивото момиче! Някои хора само могат да съжаляват, че те изпуснаха", пише почитател на девойка.

Ясно е, че "изпусналият" е именно бившият ѝ Карлос.

"За по-добро е", отговаря с надежда хубавицата.

