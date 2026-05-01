Маги Халваджиян за Дара: "Силните оцеляват. Тя е много силна"

кадър: Нова тв

Триумфалната победа на DARA на "Евровизия" успя да обедини нацията и накара критиците да замлъкнат, съобщават от NOVA. По време на извънредното студио за посрещането на младата звезда на летище София, продуцентът Магърдич Халваджиян направи емоционален коментар за нейния дълъг път от сцената на "X Factor" до световния връх.

Българката завоюва първото място в престижния конкурс с песента "Bangaranga", като събра недостижимите 516 точки и донесе първата историческа победа за страната ни, която гарантира и домакинството на формата през следващата година.

Изпълнителката се явява на кастингите за музикалния формат през 2016 година, когато е едва на 16 години. "Аз видях, че тя има огромно самочувствие и казах: Внимавай, защото това е едно от нещата, които могат да те съборят", спомня си Халваджиян първата си среща с младата варненка. Според него тя е успяла да удържи на напрежението и днес именно тази увереност ѝ помага, тъй като притежава всички необходими качества за световна звезда.

Той подчерта, че много малко хора в началото са разбрали потенциала на песента "Bangaranga", която преобърна музикалните класации. Певицата е вложила дълбок смисъл зад наглед веселото парче, обяснявайки го като вътрешния хаос, през който преминават младите хора. "Това са неща, които се репетират, докато припаднеш", коментира продуцентът по повод безупречния синхрон между нея и балета във Виена.

През последните месеци DARA е била подложена на тежки критики и дори е обмисляла да се откаже от участието си след националната селекция. "Силните оцеляват. Тя е много силна", категоричен е Халваджиян. Той отбеляза, че след безпрецедентния успех онзи хейт и разделение в обществото са изчезнали.

"Най-малкото хейтърите се скриха по дупките си и мълчат в момента, надявам се, засрамени от себе си", допълни продуцентът. По думите му настоящата еуфория силно наподобява спортното обединение на българите от лятото на 1994 година.

Самата певица, която кацна изморена, но изключително щастлива, заяви пред стотиците си фенове на летището, че "Евровизия" е само първата стъпка от нейната интернационална кариера.

Паралелно с емоциите около "Евровизия", екипът на Магърдич Халваджиян работи денонощно по подготовката за кулминацията на шоуто за преобразявания. Големият финал ще се проведе утре вечер в зала "Арена 8888 София".

Решението грандиозното събитие да бъде на закрито е взето категорично заради лошите метеорологични условия, за да се избегнат опасните рискове от миналата година. Продуцентът изрази огромна увереност, че хилядите зрители в залата със сигурност ще изпеят заедно хита "Bangaranga" в чест на победителката.

