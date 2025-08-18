Магия с домат от "Лидл" в градината

Кадър МАГИЯТА НА ГРАДИНАРСТВОТО , Фб, Р. Маглова

Любопитни кадри от градината споделя в социална мрежа жена. Вижте тук https://www.facebook.com/photo?fbid=785834163787749&set=pcb.1677557023070167

Тя показва колко добре са се развили чушки и домати и обяснява:

"Калифорния Уондър , Дами и Господа . Семе от чушки ,купени от магазина . И един шантав домат , Марманд , разсад от Лидл .

Мързеливата градина .

Не копаем , не пръскаме ..

Магия"

Кадрите събудиха възхищение и много коментари:

"Земята се обработва от както се помня. Тази година е "джунгла", защото баща ми почина, след като посадихме и всичко падна на мен и съпруга ми (градско чедо, което много обичам, но градината изобщо не го влече). Е, вече направих 2 партиди с млени домати и днес замразих и чушки за пълнене, които не снимах. Но, дори и комшиите, които само ме "напъваха" за тревата и пръскането, се чудят защо при тях гори плода, а при мен - не! Е, тревата и листата при доматите му е "майката". Ето и мойта джунгла.

"Даа тревата предпазва и сенчица пази, навремето работих с агроном който също оставяше пипера в трева и до октомври имаше хубави чушки !"

"Тази трева помага много. И трябва да е точно растяща трева. Ние също я държим, да пази домати и фасул. Тая история с корените не е вярна. Има земя за всички. Но растящата трева държи влагата. Махнахме една такава край ягоди и ги загубихме. Изгоряха от жегата."

