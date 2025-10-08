"Магията на Арсен" завладява Варна на 12 октомври във ФКЦ

На 12 октомври от 19:00 ч. в Зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна ще оживее едно от най-мащабните магически събития у нас – спектакълът „Магията на Арсен“.

Наследникът на легендарния Астор – Веселин Долмов-Арсен, с повече от 18 години опит на сцена, ще представи магично шоу, което обединява различни жанрове в изкуството на илюзията.

Той е работил на световни сцени – от най-голямото казино в света до най-големия ферибот, и е носител на множество български и международни награди, включително "ЗВЕЗДА НА БЪЛГАРСКАТА МАГИЯ".

Водещ на спектакъла ще бъде Иван Чешмеджиев от "Тутурутка", а специално участие ще вземе балет „Арна“, който ще внесе красота, енергия и допълнителна магия на сцената.

Ръководител на балета е Сияна Чапразова – асистентка на Арсен и отличена с престижната наградата "Млад предприемач на годината“.

"Магията на Арсен“ е спектакъл, който не просто забавлява – той пренася публиката в свят, в който невъзможното става възможно.

Пригответе се за шоу, което съчетава класическа магия с модерни илюзии, обещавайки ви незабравими моменти, които ще ви накарат да повярвате в чудеса.

Ще станете свидетели на впечатляваща левитация на предмети, където изходът е непредсказуем, а финалът – напълно неочакван.

Гълъбите ще оживеят пред очите Ви в невероятни и мистериозни трансформации. Очаквайте спектакъл, изпълнен с ефекти, които ще озадачат ума и ще пленят въображението ви.

"Магията на Арсен" ще Ви накара да се смеете, да се удивлявате и да гледате света с нови очи.

Билети на касите на ФКЦ Варна и онлайн на FCCVARNA.BG и GRABO.BG .

Спектакълът е подходящ за деца над 5-годишна възраст.

Профил на Арсен в TikTok

Профил на Арсен във Facebook

Профил на Арсен в Instagram

