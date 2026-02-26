Mъгли, облаци, а после слънце в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Централна Стара планина, Предбалкана и Лудогорието. По-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където на места не е изключено дори да прегърми. Предимно ясно ще бъде над крайните северозападни райони, където ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

До сутринта валежите навсякъде ще спрат. Северозападният вятър ще отслабне, но по същото време в Източна и Североизточна България ще се ориентира от североизток и ще започне нахлуване на по-студен въздух.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и плюс 3°, малко по-високи в Северозападна България, Западна Тракия и района на Сандански – между 3° и 5°, предаде meteobalkans.com.

През деня в четвъртък облачността ще бъде разкъсана. След обяд ще има повече слънчеви часове в Западна и Централна България, където температурите ще бъдат малко по-високи.

Ще продължи да духа умерен североизточен вятър, който ще създава усещане за по-хладно време.

Максималните температури ще бъдат между 7° и 8°, а в Западна и Централна България – до 10–13°.



Времето в София

В София денят ще започне с разкъсана облачност и минимална температура около 2°С. През деня облачността ще остане разкъсана, а след обяд ще има повече слънчеви часове и ще се затопли.

Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура ще достигне около 9°С, но заради вятъра усещането ще бъде за по-ниска стойност.



Времето в планините – висока лавинна опасност в алпийския пояс

В планините облачността ще бъде значителна, като на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1500–1600 метра – от сняг. Ще духа силен, а по високите части временно и бурен североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около минус 6°.



Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък по Черноморието облачността ще бъде значителна, със слаби превалявания от дъжд.

През деня облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 12°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.



Времето на Балканите

През следващите 48 часа Западните и Югозападните Балкани постепенно ще попадат под влияние на гребен на високо атмосферно налягане и температурите ще се повишат. Времето ще бъде слънчево и сравнително топло. Повече облаци и слаби валежи от дъжд се очакват в Румъния и България поради преминаващо атмосферно смущение.

