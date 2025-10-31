Мъгли и слани в петък сутрин

снимка: Булфото

През нощта срещу петък над почти цялата страна времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия и за мъгли. Минималните градуси ще бъдат между 4°С и 9°C, a по морето – малко по-високи, до 11–13°C. По-ниски в Югозападна България и Дунавската равнина- около 1-2 °C. Ще има условия и за слаби слани.

През деня в петък над цялата страна времето ще е с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще са около 17-23°C.

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. През деня, времето ще е с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще са между 17°-18°C.

Времето в планините

Времето по планините ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°С, а на 2000 метра – около 8°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност, сутрин и с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 15°С и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е слънчево и топло, ще започне и пренос на по-топла въздушна маса. Температурите ще се повишават.

