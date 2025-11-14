Мъгли на места сутринта, но след това слънце в последния работен ден

Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево, но до обяд по долното поречие на Тунджа и Марица и почти през целия ден в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София максимална температура ще е около 16 градуса.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра - около 7.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,17 ч. и залязва в 17,05 ч. Продължителност на деня: 9,48 ч. Луната в София изгрява в 1,23 ч. и залязва в 14,24 ч. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

През почивните дни в планините и планинските райони ще бъде сравнително топло и предимно слънчево, в неделя с разкъсана висока облачност. В равнините и котловините на много места ще е мъгливо или с ниска облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. Температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните - между 16 и 21, по-ниски в местата с трайна мъгла.

