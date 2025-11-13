Мъгливо на места сутринта, но ни очаква слънчев четвъртък

Снимка: Пиксабей

Днес сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. През деня ще бъде предимно слънчево, но на много места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден, съобщават от НИМХ при БАН. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София – около 14.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 3.

Сутринта на места по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,16 ч. и залязва в 17,06 ч. Продължителност на деня: 9,50 ч. Луната в София изгрява в 0,15 ч. и залязва в 14,06 ч. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През следващите дни ще се задържи почти тихо и на много места в равнините и котловините преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Слънчево и сравнително топло ще бъде в планините. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните в петък между 12 и 17 градуса, в събота с 2-3 градуса по-високи.

