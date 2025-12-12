Мъгливо ще е в последния работен ден от седмицата

Снимка: Пиксабей

Днес на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8 и 13 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 9.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 2.

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10 и 13 градуса. Температурата на морската вода е 11-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,48 ч. и залязва в 16,53 ч. Продължителност на деня: 9,05 ч. Луната в София залязва в 12,48 ч. и изгрява в 0,18 ч. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През почивните дни ще бъде без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево. В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури там до 3-4 градуса.

В неделя през деня вятърът от северозапад отново ще се усили до умерен и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта все още ще е тихо, студено, с минимални температури между минус 5 и 0 градуса, в югоизточните райони до 2-3, максималните ще са между 7 и 12 градуса.

