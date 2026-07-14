Магнитна буря връхлита Земята на 14 юли

Слънчевата активност отново ще се засили в средата на юли, като се очакват по-мощни слънчеви изригвания, които могат да предизвикат геомагнитни смущения на Земята, пише BGONAIR.

За хората, чувствителни към промените във времето, този период може да бъде по-труден заради риск от обостряне на хронични заболявания и влошаване на общото състояние.

На 14 юли се прогнозира начало на геомагнитна активност. Очаква се към вечерта индексът Kp да достигне стойност 3.

Възможно е някои хора да почувстват лека умора, сънливост или отпадналост, пише RBC-Ukraine.

При по-силни магнитни бури човешкият организъм може да реагира с промени в тонуса на кръвоносните съдове и забавяне на капилярното кръвообращение.

Сред най-често съобщаваните оплаквания са:

силно главоболие и мигрена;

безсъние през нощта и сънливост през деня;

болки в ставите и мускулите;

раздразнителност и резки промени в настроението;

апатия и чувство за умора без сериозно физическо натоварване.

Кои хора са най-уязвими

Дори умерена геомагнитна активност (Kp 4) и магнитни бури от червено ниво (Kp 5 и повече) могат да окажат влияние върху:

хора с хронични сърдечно-съдови заболявания или високо кръвно налягане;

хора, чувствителни към промени във времето;

възрастни хора и бременни жени;

пациенти, възстановяващи се след операция или тежко заболяване;

хора, страдащи от хроничен стрес или силна преумора.

Как да намалите неразположението

По време на геомагнитна активност е препоръчително да се избягват мазните, пържените, пикантните и прекалено солените храни.

Ограничете кафето, силния черен чай и алкохола, а вместо това приемайте повече вода и билков чай.

Хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдови, трябва да разполагат с предписаните им лекарства и редовно да следят кръвното си налягане.

Добре е също да си осигурявате поне 7-8 часа сън, да замените тежките физически натоварвания с леки разходки и да избягвате излишния стрес.

Контрастният душ сутрин и топлата вана вечер също могат да помогнат за подобряване на тонуса на кръвоносните съдове.

Редактор "Екип на Петел",

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