Магнитни бури до 12 януари

До 12 януари Земята ще бъде под влиянието на геомагнитни колебания – естествено явление, причинено от промени в слънчевата активност.

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хората, особено на тези, които са чувствителни към промените в околната среда.

Според международните центрове за космическа метеорология, геомагнитната активност ще се колебае на вълни от 9 до 12 януари, предава Струма.

10 януари, събота – Нивата на активност може да останат повишени, като индексът Kp ще остане в рамките на активните (но не и максималните за буря) диапазони.

11 януари, неделя – Очаква се временно отслабване на магнитните бури, като геомагнитното поле ще се върне по-близо до базовото си ниво.

12 януари, понеделник – Активността може отново да се повиши до нива малко над базовата линия, но не се очакват силни бури. Прогнозира се умерена буря с ниво Kp 4.

Тази прогноза предполага редуване на периоди на активност с относително спокойни фази. Това е типично за началото на годината, когато Слънцето не е в пиковата си фаза на изригване, въпреки че са възможни периодични колебания в магнитното поле.

