Магнитни бури ни връхлитат в следващите дни
От 12 до 15 декември не се прогнозират силни магнитни бури, но се очакват няколко по-леки, според NOAA Space Weather Prediction Center.
Ето кои дни могат да бъдат рискови, кой е най-застрашен и как да се намали въздействието на магнитните бури върху здравето:
12 декември, петък – Kp 3-4, умерени смущения.
13 декември, събота – Kp 3-4, умерена магнитна буря.
14 декември, неделя – Kp 3, слаба магнитна буря, възможни локални смущения до Kp 4.
15 декември, понеделник – Kp 2, слаба магнитна буря.
Магнитната буря е нарушение в магнитното поле на Земята, причинено от поток заредени частици, изхвърлени от Слънцето при слънчеви изригвания, предава още bgonair.bg.
Интензитетът се измерва с индекса Kp:
- Kp 3-4 – умерена активност, възможен лек дискомфорт.
- Kp 5-7 и нагоре – силни смущения, влияещи върху технологии и човешкото здраве.
Дори слабите смущения (Kp 3) могат да повлияят на чувствителни хора, причинявайки:
- главоболие;
- мигрена;
- световъртеж;
- умора;
- сънливост;
- промени в настроението;
- раздразнителност;
- намалена концентрация и внимание;
- обостряне на хронични заболявания.
Дори слабата магнитна активност може да се усети от:
- хора със сърдечно-съдови заболявания;
- пациенти с хипертония;
- метеочувствителни хора;
- възрастни хора;
- пациенти с неврологични или ендокринни нарушения.
За да се намали негативното влияние на геомагнитните смущения, психолози и лекари препоръчват:
- Осигурете си качествен сън
- Поддържайте добра хидратация
- Хранете се правилно
- Избягвайте стрес
- Осигурете си свеж въздух
Кратки разходки по 20-30 минути подобряват кръвообращението и тонуса.
