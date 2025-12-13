Магнитни бури ни връхлитат в следващите дни

снимка: Пиксабей

От 12 до 15 декември не се прогнозират силни магнитни бури, но се очакват няколко по-леки, според NOAA Space Weather Prediction Center.

Ето кои дни могат да бъдат рискови, кой е най-застрашен и как да се намали въздействието на магнитните бури върху здравето:

12 декември, петък – Kp 3-4, умерени смущения.

13 декември, събота – Kp 3-4, умерена магнитна буря.

14 декември, неделя – Kp 3, слаба магнитна буря, възможни локални смущения до Kp 4.

15 декември, понеделник – Kp 2, слаба магнитна буря.

Магнитната буря е нарушение в магнитното поле на Земята, причинено от поток заредени частици, изхвърлени от Слънцето при слънчеви изригвания, предава още bgonair.bg.

Интензитетът се измерва с индекса Kp:

Kp 3-4 – умерена активност, възможен лек дискомфорт.

Kp 5-7 и нагоре – силни смущения, влияещи върху технологии и човешкото здраве.

Дори слабите смущения (Kp 3) могат да повлияят на чувствителни хора, причинявайки:

главоболие;

мигрена;

световъртеж;

умора;

сънливост;

промени в настроението;

раздразнителност;

намалена концентрация и внимание;

обостряне на хронични заболявания.

Дори слабата магнитна активност може да се усети от:

хора със сърдечно-съдови заболявания;

пациенти с хипертония;

метеочувствителни хора;

възрастни хора;

пациенти с неврологични или ендокринни нарушения.

За да се намали негативното влияние на геомагнитните смущения, психолози и лекари препоръчват:

Осигурете си качествен сън

Поддържайте добра хидратация

Хранете се правилно

Избягвайте стрес

Осигурете си свеж въздух

Кратки разходки по 20-30 минути подобряват кръвообращението и тонуса.

