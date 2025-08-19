Мъка за пенсионерите в Украйна

Пиксабей

В Украйна, за да не загубят пенсиите си, пенсионерите трябва да се подложат на задължителна физическа идентификация. Има пет начина за това, съобщава Пенсионният фонд на Украйна, пише Блиц.

Първият начин да се подложат на задължителна физическа идентификация е директно във всеки сервизен център на Пенсионния фонд на Украйна. За да стане това, трябва да бабата или дядото да има документ, който потвърждава вашата самоличност.

Вторият метод: използване на видео идентификация в териториалния орган на Пенсионния фонд на Украйна.

Третият начин: на уебсайта на електронните услуги на Пенсионния фонд на Украйна в личния акаунт. Това се прави с помощта на електронния подпис „Дія.Підпис“.

Четвъртият метод: ако пенсионер или получател на осигурителни плащания е в чужбина, тогава задължителната физическа идентификация може да се извърши в посолството или консулството на Украйна.

В този случай следните документи се изпращат по пощата на адреса на Пенсионния фонд на Украйна или чрез уебсайта на електронните услуги на Пенсионния фонд на Украйна (сканирани копия): удостоверение за живо лице, заявление във всякаква форма за удостоверяване на самоличността, копие от паспорт, документи за получаване на временен статут на бежанец/временна закрила, документи с превод за регистрация в чужбина.

Петият метод е в банка. Гражданите, които живеят на временно окупираната територия, както и гражданите, които са временно в чужбина, трябва да преминат през задължителна идентификация, за да продължат да получават пенсионните си и осигурителните си плащания.

Това се прави веднъж годишно (преди 31 декември). Ако това не бъде направено своевременно, изплащането на пенсията може да бъде спряно

