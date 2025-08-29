"Македонски алманах" от 1940 г. излезе на българския книжен пазар

Пиксабей

От днес на българския книжен пазар, благодарение на издателство „Тангра“, се появи уникалното фототипно издание „Македонски алманах", предаде БГНЕС.

Алманахът е издаден от Македонската патриотична организация (МПО) в САЩ и Канада през 1940 година. Създателят на Алманаха, Петър Ацев, е роден в Скопие през 1903 г. в семейството на Георги Ацев, служител в митрополията на Българската екзархия. През 1933 г. той отива в Индианаполис, в САЩ, където става секретар в МПО.

Червеният том с черно заглавие и картина отразява максимално добре не само визуално въжделенията на македонските българи от МПО по онова време. Още на първите страници в географския преглед е представена карта на цялата област Македония, виждана като Родина – бъдеща самостоятелна държава. Основната част от нейното население са българите, следвани от гърците, албанците, турците, арумънците, евреите и други народности. Впрочем това не е само написано, но и визуално картографирано с помощта на известната карта на Васил Кънчов, препечатана от доклада на Карнегиевата комисия от 1914 г. Тази визия е продължение на идеята на ръководителите на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) – Тодор Александров и Иван Михайлов – за автономна или независима Македония, съставена от различни народи, сред които преобладава българският елемент.

В първата част на „Македонски алманах“ П. Ацев отделя място на отпечатани публикации на известни учени, журналисти и освободителни дейци, които очертават българския национален облик на Македония. Текстовете дават обобщаваща картина за живота в областта – изтъкнати са нейните географски особености и природни дадености, посочено е надмощието на българския етнос чрез карти и етнодемографски статистики, включително и от многобройни чуждестранни източници, поместени са данни за църковно-просветни центрове, стопанския живот, показани са традиционни български носии, популярни народни песни, народни умотворения и не на последно място са представени преломни исторически събития.

Важен акцент са изявите на националноосвободителното движение на македонските българи в неговите легални и революционни проявления, както и на отделни личности – книжовници, духовници, учени, революционери, общественици – носители и/или инициатори за съхраняване на българското име, език и култура. Като в македонски пантеон на безсмъртието са вписани имената на десетки загинали ратници за свободата на Македония.

За разлика от софийския алманах, Петър Г. Ацев може да си позволи да публикува по-обширна информация за ВМРО от най-новия междувоенен период с акцент върху „скъпите жертви, паднали в борба против сръбско-гръцката тирания“, като Мара Бунева, Владо Черноземски, Илия Кушев и Любомир Весов, и върху „великите покойници“ Симеон Евтимов, Йордан Гюрков и Димитър Михайлов, загинали заради братоубийствените борби, подклаждани от югославските тайни служби. За авторите няма дилема, че именно Иван Михайлов в онези условия е „достойният вожд на борческа Македония“.

В Алманаха е поместена своеобразна патриотична антология с творби от популярни автори сред македонската емиграция – Константин Миладинов, Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Любомир Весов, Живко Гелев. В труда е включена и карикатура от Александър Божинов, чрез която именитият художник разобличава чуждоземния гнет над българите в Добруджа, Западните покрайнини, Македония и Тракия. Отдадена е заслужената дан и на македонските книжовници и учени: крупните възрожденски фигури на братя Миладинови, Йордан Хаджиконстантинов – Джинот, Григор Пърличев и Кузман Шапкарев са последвани от учените Трайко Китанчев, Димитър Матов, Никола Милев и най-вече проф. Любомир Милетич, асоцииран с неговото безсмъртно дело – Македонския научен институт.

Особено достойнство на изданието е неговото отлично полиграфическо оформление. Включените многобройни илюстрации, които онагледяват текстовете, са запазили качествата си и до днес. Те помагат на читателите да се потопят в атмосферата на отминали събития на два континента със свързващо звено – Македония.

Алманахът на МПО днес е неизчерпаем извор за историята на македонската емиграция в Северна Америка, за духа и представите на македонските българи в навечерието и първите месеци на Втората световна война за свободна и независима Македония. Той е своеобразна илюстрована енциклопедия, от която получаваме данни не само за основните черти от географията и миналото на целокупна Македония, но и конкретно за македонските политически организации в САЩ и Канада и техните отделни дружества в различни американски и канадски градове, за македоно-българските църкви там, както и за отделните изявени фамилии и личности на емиграцията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!