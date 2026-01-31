Маколи Кълкин: Мамо. Мислех, че имаме време

Кадър Фб

Холивуд осъмна с тъжна новина – на 71-годишна възраст си отиде Катрин О’Хара от филма „Сам вкъщи“. За повечето от нас тя винаги ще бъде майката на Кевин Маккалистър, но за самия Маколи Кълкин тя беше много повече от колежка, предаде Свободна Зона.

Веднага след новината за кончината на Катрин, която си отиде след заболяване, Кълкин сподели в Инстаграм две снимки, които казват всичко.

Едната е от финала на „Сам вкъщи“, а другата – от срещата им десетилетия по-късно, когато Маколи получи своето признание със собствена звезда на Алея на славата.

Снимките са почти идентични и показват колко близка е останала връзката им през годините.

Думите му под поста са кратки, но много емоционални:

"Мамо. Мислех, че имаме време.

Исках още. Исках да поседя в креслото до теб. Чувах те. Но имах да ти казвам още толкова много.

Обичам те.

Ще се видим по-късно.

Тази привързаност не е случайна. Когато през 2023 г. Маколи получи своята звезда на Алеята на славата, той покани именно Катрин да държи реч.

Тогава тя го разплака пред всички, като му каза, че той е причината „Сам вкъщи“ да е толкова обичан по света и му призна: „Гордея се с теб.“, пише Свободна Зона.

Следващата Коледа, когато отново пуснем „Сам вкъщи“, сцената на летището, в която Кейт Маккалистър извиква името на сина си, ще звучи по различен начин. Вече не толкова като комедия, а като напомняне – че времето с любимите хора никога не е достатъчно.

Катрин О'Хара е била откарана по спешност в болницата, след като е изпаднала в спешна медицинска ситуация в дома си в Лос Анджелис в петък, преди внезапната си смърт на 71-годишна възраст.

Звездата от „Сам вкъщи“ е имала „затруднено дишане“, преди да бъде откарана в болница, според аудиозапис, получен от Daily Mail.

Първите спешни служители са били извикани в дома на О'Хара в Брентууд около 5 часа сутринта в петък. Тя е била откарана по спешност в близка болница и е била обявена в тежко състояние, съобщи пожарната служба на Лос Анджелис.

В рамките на часове емблематичната актриса е обявена за мъртва. Причината за смъртта ѝ не е разкрита към този момент.

Говорител на пожарната каза пред Daily Mail: „В 4:48 сутринта отговорихме на искане за медицинска помощ на този адрес и транспортирахме приблизително 70-годишна жена в тежко състояние".

След смъртта на актрисата нейни близки и приятели се събраха в дома ѝ. Семейството ще организира частно тържество в нейна памет в подходящ момент.

Последната публична изява на О'Хара беше на наградите „Еми“ през септември, където тя изглеждаше крехка на червения килим.

Тя оставя след себе си съпруга си Бо Уелч, с когото е била женена от над 30 години, и синовете им Матю, на 32 години, и Люк, на 29 години.

О'Хара отсъстваше от церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ през 2026 г. на 11 януари, където беше номинирана за най-добра поддържаща актриса в телевизията за филма „The Studio“.

На церемонията колегата ѝ от „Сам вкъщи“ Маколи Кълкин се качи на сцената, за да връчи наградата за най-добър сценарий – филм и да разсъждава върху ролята си в празничната класика.