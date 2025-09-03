Макрон: Европа е готова да даде гаранции за сигурност на Украйна

кадър: БНТ

Европа е готова да даде гаранции за сигурност на Украйна, заяви тази вечер френският президент Еманюел Макрон, който посрещна украинския държавен глава Володимир Зеленски в Елисейския дворец.

Посещението е част от подготовката за утрешната среща на върха в Париж на страните от Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна във войната срещу Русия. Във форума ще участват и лидерите на институциите на ЕС Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща.

Други участници ще се присъединят чрез видеоконферентна връзка. Предвиден е телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, с който Зеленски планира да обсъди допълнителни санкции срещу Русия, предаде БНТ.

Коалицията на желаещите обединява около 30 страни, готови да подкрепят украинската армия и да разположат свои войници в страната след споразумение за прекратяване на огъня. В Париж вече пристигна и специалният американски пратеник Стив Уиткоф.

