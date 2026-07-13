Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи

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Франция и Европа са готови да защитават "свободата и правото" и с цената на пролятата кръв, ако се наложи, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Европа се превръща в сила (...) Посланието, което изпращаме на света, е следното: да, мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. И винаги сме готови да се сражаваме, за да ги защитаваме, ако е необходимо, готови сме да пролеем и кръвта си", каза френският лидер в рамките на традиционната си реч, адресирана до въоръжените сили, преди националния празник на Франция, който се отбелязва на 14 юли. Той спомена цената, която са платили френските военни, пролели кръвта си за Франция или ранени телом или духом.

В контекст на стратегическо пробуждане на европейците, които поемат отговорност за своята защита и за това, че е нужно да действат, френският президент изтъкна усилията, за превъоръжаване, предприети от Франция от идването му на власт и припомни, че те са били предприети още преди смутните времена, през които преминава сега Европа.

"Още преди Сахел да бъде обхванат в хаос, още преди Близкият изток да се възпламени, още преди войната да се върне на европейска територия, ние започнахме нашето превъоръжаване, още преди да започне тази безумна война, водена от Русия срещу народа и земята на Украйна“, изтъкна Макрон.

"През 2017 година ви обещах, че бюджетът за отбрана ще бъде увеличен, че задълженията ще бъдат изпълнени и че Франция и войските ѝ ще са на висотата на задълженията и отговорностите си (...) Обещанието е спазено, фактите са налице и историята ще се произнесе", посочи той Макрон.

Бюджетът на френските въоръжени сили се удвои през двата мандата на Макрон, а законът за военно планиране, приет от парламента, увеличава с 36 милиарда евро 400-те милиарда евро първоначално предвидени за периода 2024 – 2030 г.

В речта си днес Макрон също така призова да бъдат продължени индустриалните проекти в областта на отбраната и да не се отстъпва пред абсурдите на национализма в тази насока, посочва БТА.

"Въпреки провала на проекта за изтребител от ново поколение, за който аз дълбоко съжалявам, ние ще сбъркаме, ако спрем дотук“, заяви той.

„В момента, в който Европа се превъоръжава, да се мисли, че всеки може отделно да си трупа отбранителни способности, е нещо абсурдно“, заяви Макрон.

По-късно днес френският лидер ще бъде домакин на срещата на лидерите на Коалицията на желаещите, подкрепяща Украйна.

Утре по обед той ще приеме за последно в качеството си на президент парада по повод националния празник на Франция, а следобед той ще бъде на церемониите в Ница по повод годишнината от терористичния атентат там, станал на 14 юли 2016 г.

Редактор "Екип на Петел",

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