Макрон: Франция ще гласува против мащабното търговско споразумение

Франция ще гласува против мащабното търговско споразумение, което Европейският съюз се готви да подпише със страните от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), заяви френският президент Еманюел Макрон на фона на земеделските протести, които блокираха пътищата към Париж, и в частност забележителности като Триумфалната арка, в знак на съпротива срещу сделката, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Фермери от синдиката "Координасион Рюрал“ (Coordination Rurale) призоваха за протести в Париж поради опасения, че планираното споразумение за свободна търговия с Меркосур може да залее страната с внос на евтини храни.

Маркон заяви в социалните мрежи, че Франция ще гласува против сключването на сделката. "Подписването на споразумението не е краят на тази сага. Ще продължа да се боря за пълното изпълнение на ангажиментите, получени от Европейската комисия, и за защитата на нашите селскостопански производители", написа Макрон в социалната платформа "Екс".

