Макрон: Франция ще продължи да проследява джихадистите в страната и в чужбина

Президентът Еманюел Макрон обеща, че Франция ще направи всичко възможно, за да избегне повторение на терористичните атаки в Париж отпреди 10 години, които отнеха живота на 130 души.

„Ще бъде направено всичко, за да се предотврати всяка нова атака и да се накажат безмилостно онези, които се осмелят да я предприемат“, заяви той, цитиран от АФП.

Единственият оцелял от 10-членната джихадистка клетка, която организира атентатите, 36-годишният Салах Абдеслам, излежава доживотна присъда в затвора. Останалите девет атентатори се самоубиха или бяха убити от полицията по време на нападението, за което отговорност пое джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИДИЛ).

През 2019 г. подкрепяните от САЩ сили разгромиха последните остатъци от протодържавата на ИДИЛ, простираща се в части от Сирия и Ирак, която вдъхнови атентатите в Париж. Но Макрон предупреди за друга форма на джихадизъм, която той нарече „вътрешна, коварна, по-трудно откриваема, по-трудно предвидима“.

„Никой не може да гарантира края на атаките, но можем да гарантираме, че за онези, които вдигат оръжие срещу Франция, отговорът ще бъде безкомпромисен“, каза той, предава БГНЕС.

Макрон заяви, че Франция ще продължи да проследява джихадистите в страната и в чужбина.

„През последните 10 години са предотвратени 85 атаки, включително шест през тази година“, добави той.

