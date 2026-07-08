реклама

Макрон: Иран наруши примирието с удари по американски бази

08.07.2026 / 17:31 2

Снимка Булфото

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че според него иранските удари по американски бази в Залива нарушават временното примирие и че Иран е сгрешил, като ги е извършил, предаде Ройтерс. От друга страна Макрон каза, че доколкото е разбрал, срещите в рамките на 60-дневното примирие между Иран и САЩ ще продължат.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за край на войната с Иран е прекратено след атаките.

Макрон също така каза, че не вярва, че САЩ ще завземат Гренландия. Той направи това изказване в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. „В нашия алианс има не само правила за солидарност в случай, че някой от нас бъде атакуван, но, разбира се, има и правила за солидарност, които гарантират, че няма да се атакуваме един друг“.

Той добави, че не е чул Тръмп да изразява каквито и да било недоволства при закрити врата по отношение на съюзниците.

В изявление пред репортери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Анкара Тръмп нарече Испания „ужасен партньор в НАТО“ и отново изрази териториални претенции към Гренландия, отбелязва БТА.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 632275 | Одобрение: 124500
А не беше ли обратното Макарончо ? САЩ удариха около 70 обекта на територията на Иран.....Ай ся.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
robotron2000 (преди 18 минути)
Рейтинг: 61990 | Одобрение: 1085
могат удрят

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама