Макрон: Иран наруши примирието с удари по американски бази

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Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че според него иранските удари по американски бази в Залива нарушават временното примирие и че Иран е сгрешил, като ги е извършил, предаде Ройтерс. От друга страна Макрон каза, че доколкото е разбрал, срещите в рамките на 60-дневното примирие между Иран и САЩ ще продължат.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за край на войната с Иран е прекратено след атаките.

Макрон също така каза, че не вярва, че САЩ ще завземат Гренландия. Той направи това изказване в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. „В нашия алианс има не само правила за солидарност в случай, че някой от нас бъде атакуван, но, разбира се, има и правила за солидарност, които гарантират, че няма да се атакуваме един друг“.

Той добави, че не е чул Тръмп да изразява каквито и да било недоволства при закрити врата по отношение на съюзниците.

В изявление пред репортери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Анкара Тръмп нарече Испания „ужасен партньор в НАТО“ и отново изрази териториални претенции към Гренландия, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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