Макрон: Искам да се ускори забраната за социални мрежи и телефони за учениците под 15 години

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е поискал от правителството „да започне ускорена процедура“ по законопроект за забрана на социалните мрежи за лица под 15-годишна възраст, както и за забрана на използването на мобилни телефони в гимназиите. По думите му мярката трябва да влезе в сила от началото на следващата учебна година.

„Ще забраним ли социалните мрежи за хора под 15 години и ще забраним ли мобилните телефони в нашите гимназии? Мисля, че това е ясно правило – ясно за нашите тийнейджъри, ясно за семействата, ясно за учителите – и ние вървим напред“, заяви държавният глава във видео, публикувано в социалните мрежи.

Той подчерта, че тези действия са резултат от съвместна работа, водена в продължение на няколко години, и благодари на всички партньори, с които през последните години са водили тези битки.

Според президента посланието е „много ясно и много просто“ – мозъците и емоциите на децата и тийнейджърите не са за продажба и не трябва да бъдат манипулирани, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми, посочва bTV. Той определи инициативата като мярка за защита на децата и като конкретно решение, свързано със суверенитета и независимостта на Франция.

Макрон заяви още, че е помолил правителството да ускори законодателната процедура, за да може документът да бъде приет възможно най-бързо. Целта е законът да бъде приложим от началото на следващата учебна година.

„Важно е да имаме ефективен документ, който да съответства на нашите ангажименти и на битките, които сме водили в Европа и във Франция, и който да влезе в живота на семействата на нашите тийнейджъри от първи септември“, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!