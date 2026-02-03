Макрон: Подновяването на диалога с Путин е в процес на подготовка

адър Youtube

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че подновяването на диалога с президента на Русия Владимир Путин е в процес на подготовка. Той обаче добави, че Москва не засвидетелства истинско желание да преговаря за мира в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Запитан по този въпрос по време на работна визита в провинцията, Макрон каза: „Това се подготвя и следователно има дискусии, които се водят на техническо ниво“. Той уточни, че процесът протича прозрачно и координирано с президента на Украйна Володимир Зеленски.

"Важно е европейците в действителност да възстановят собствените си канали на дискусии“, каза Макрон. Той обаче не посочи някаква дата в тази насока и заяви, че наскорошните руски атаки са нетърпими и показват, че Русия няма наистина желание да преговаря за мир.

През декември Макрон пак заяви, че ще е полезно да се поднови диалогът с Путин, нещо, което беше приветствано от Кремъл.

За последно Макрон и Путин говориха по телефона през юли миналата година, а преди това на 11 септември 2022 г.

В началото на руската инвазия в Украйна Макрон продължи да говори с Путин по телефона, но беше упрекнат от европейски лидери и преустанови връзката.

