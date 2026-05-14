Макрон: Русия не знае как да сложи край на своята агресивна война

Снимка Булфото

Френският президент отправи тежки критики към Русия.

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди днес масираната атака с дронове и ракети, извършена от Русия срещу Украйна, като заяви, че тя е доказателство за „слабостта“ на Москва, която „не знае как да сложи край на своята агресивна война“.

„Като нанася нов масиран удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни - най-големия през последните четири години - Русия допълнително утежнява престъплението на своята агресия“, написа френският президент в Екс.

Той смята, че Москва „показва цялото лицемерие, с което е водила преговорите за крехкото прекратяване на огъня през последните дни“, съобщи БТА.

„Като бомбардира цивилни, Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя е изчерпала решенията си на военното поле и не знае как да сложи край на своята агресивна война“, заяви той, уверявайки, че Франция остава „до Украйна“, за да „помогне за постигането на справедлив и траен мир“.

Русия е изстреляла 675 дрона и 56 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са свалили съответно 652 дрона и 41 ракети. Това е една от най-големите въздушни атаки през последните седмици.

