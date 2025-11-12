реклама

Макрон: Войната на утрешния ден ще започне в Космоса

12.11.2025 / 21:08 2

Кадър Youtube

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военно-космическия сектор на страната до 2030 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА. Тези допълнителни средства ще бъдат отпуснати в рамките на актуализирането на закона за военното планиране.

Според Макрон допълнителните средства са нужни тъй като войната на утрешния ден ще започне в Космоса.

Френският лидер също така заяви, че трябва да бъдат разработени ракети носители, които да могат да се използват повторно.

Тези коментари държавният глава направи по време на реч, която произнесе в Националния център за космически изследвания, базиран в Тулуза. Речта му беше посветена на френската космическа стратегия до 2040 г. за превръщането на Франция в достоен конкурент на останалите страни в света, както във военната, така и в гражданската област.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 34 минути)
Рейтинг: 152851 | Одобрение: 16931
Пак е ял шамарите, от салфетката покрай белото една мисъл му скочила в куфалника от тях!!!;)Усмивка:dizzy:
0
0
cron1 (преди 46 минути)
Рейтинг: 131232 | Одобрение: -17463
Тя отдавна вече е започнала - Star Wаrs не е само заглавие на филм...:'(Болест:dizzy:
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама