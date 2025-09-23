Макрон блокиран от кортежа на Тръмп в Ню Йорк, звънна му по телефона: Стоя на улицата заради теб!

Кадър Ютуб

Френският президент вървя пеша 30 минути

Френският президент Еманюел Макрон остана блокиран на улица в Ню Йорк заради кортежа на американския президент Доналд Тръмп. Инцидентът се случи вечерта на 22 септември, когато Макрон се връщаше от заседание на Общото събрание на ООН, предаде Дунав мост

Развеселен от ситуацията, френският държавен глава се обади директно на Тръмп по мобилния си телефон. "Как си? Знаеш ли какво се случи? Стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб", е казал Макрон.

Кадри от инцидента показват как полицай учтиво обяснява на френския президент, че пътят е блокиран. След като телефонният разговор не успя да промени ситуацията, Макрон бе принуден да продължи пеша към сградата на Постоянното представителство на Франция в ООН.

Френският президент измина около 30 минути пеша по улиците на Ню Йорк, като през това време продължи телефонния си разговор с Тръмп. По пътя минувачи разпознаха Макрон, спираха го за снимки, а един от тях дори го целуна по челото, съобщават френски медии.

Този необичаен дипломатически момент се случи след като Макрон произнесе реч пред Общото събрание на ООН, в която обяви, че Франция официално признава Палестина като независима държава.