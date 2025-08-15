Макрон и Зеленски ще разговарят след срещата на върха между Тръмп и Путин
Снимка: Президентство на Украйна
Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски след края на срещата на върха между лидерите на Съединените щати и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, съобщиха от Елисейския дворец пред пресата в петък.
Посочва се, че срещата ще се проведе "в удобно време", без да уточнява датата или мястото, като само се подчертава, че диалогът между Макрон и Зеленски е "близък и постоянен", предава БНР.
Тръмп и Путин ще се срещнат в Анкоридж, Аляска, по-късно през деня.
