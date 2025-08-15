реклама

Макрон и Зеленски ще разговарят след срещата на върха между Тръмп и Путин

15.08.2025 / 15:26 2

Снимка: Президентство на Украйна

Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски след края на срещата на върха между лидерите на Съединените щати и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, съобщиха от Елисейския дворец пред пресата в петък.

Посочва се, че срещата ще се проведе "в удобно време", без да уточнява датата или мястото, като само се подчертава, че диалогът между Макрон и Зеленски е "близък и постоянен", предава БНР.

Тръмп и Путин ще се срещнат в Анкоридж, Аляска, по-късно през деня.

 

Off Road (преди 28 минути)
Рейтинг: 42836 | Одобрение: 9916
Дано Микронски да е заделил и от любимото прахче на Зе, а после в мъжка прегръдка, по-силната болка ще измести по-слабата.
1
0
kjk (преди 59 минути)
Рейтинг: 136753 | Одобрение: 15503
Микрончо си заредил салфетките,ще му бърше носа на Просяка!!!;)НамусенУсмивка

