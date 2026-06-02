Макрон и съпругата му се срещнаха с играчите на френския национален отбор преди Световното

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Френският президент Еманюел Макрон посети играчите на националния отбор. Срещата се проведе в тренировъчната база на „петлите“ в Клерфонтен. Макрон беше придружен от съпругата си Брижит.

Държавният глава разговаря с футболистите и треньорския щаб, а след това позира за снимка с тях, предава БТА.

Френският национален отбор стартира своята подготовка за Световното първенство, което ще се играе в Мексико, САЩ и Канада. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал.

Редактор "Екип на Петел",

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